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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:38
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ПИХАЛЕНОК: «Все молодые игроки Днепра-1 из Бразилии взяты на перспективу»

Полузащитник «Днепра-1» – о бразильских легионерах команды

01 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:38
280
0
ПИХАЛЕНОК: «Все молодые игроки Днепра-1 из Бразилии взяты на перспективу»
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о бразильских легионерах в команде.

– В заявке «Днепра-1» на нынешний сезон есть большая группа бразильских легионеров, большинство из которых составляют молодые игроки. Как проходит процесс их адаптации?

– Нормально. Они готовятся, ведь должны сделать все от них зависящее, чтобы быть полезны нашему клубу. Молодых бразильцев, которых в «Днепре-1» большинство, мы всячески поддерживаем. У нас хороший коллектив, поэтому легионеры не испытывают проблем. Потребуется немного времени, и я думаю, что они себя покажут с лучшей стороны.

– Некоторые считают, что «Днепр-1» приглашением большого количества молодых бразильцев пошел по пути донецкого «Шахтера» времен Мирчи Луческу. Насколько эффективным, по вашему мнению, может быть бразильский вектор?

– Это по-настоящему футбольная нация, поэтому все молодые игроки из Бразилии, которые есть в клубной заявке, взяты на перспективу. С главной командой сейчас тренируются только двое – Витиньо и Маркос.

– На каком языке общаетесь с бразильцами?

– На английском. Они немного понимают его.

Напомним, что сегодня, 1 ноября, «Днепр-1» играет отложенный гостевой матч пятого тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха». Встреча начинается в 18.00.

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Александр Пихаленок Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Маркос Андре
Источник UA-Football
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