ПИХАЛЕНОК: «Все молодые игроки Днепра-1 из Бразилии взяты на перспективу»
Полузащитник «Днепра-1» – о бразильских легионерах команды
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о бразильских легионерах в команде.
– В заявке «Днепра-1» на нынешний сезон есть большая группа бразильских легионеров, большинство из которых составляют молодые игроки. Как проходит процесс их адаптации?
– Нормально. Они готовятся, ведь должны сделать все от них зависящее, чтобы быть полезны нашему клубу. Молодых бразильцев, которых в «Днепре-1» большинство, мы всячески поддерживаем. У нас хороший коллектив, поэтому легионеры не испытывают проблем. Потребуется немного времени, и я думаю, что они себя покажут с лучшей стороны.
– Некоторые считают, что «Днепр-1» приглашением большого количества молодых бразильцев пошел по пути донецкого «Шахтера» времен Мирчи Луческу. Насколько эффективным, по вашему мнению, может быть бразильский вектор?
– Это по-настоящему футбольная нация, поэтому все молодые игроки из Бразилии, которые есть в клубной заявке, взяты на перспективу. С главной командой сейчас тренируются только двое – Витиньо и Маркос.
– На каком языке общаетесь с бразильцами?
– На английском. Они немного понимают его.
Напомним, что сегодня, 1 ноября, «Днепр-1» играет отложенный гостевой матч пятого тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха». Встреча начинается в 18.00.
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