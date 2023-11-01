Александр ПИХАЛЕНОК: «Уже привыкли играть без Довбика и достигать результат

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, как на команде отразился отход форварда Артема Довбика и приход вместо него Александра Филиппова.

– В последнее время многие специалисты отмечают тот факт, что игра «Днепра-1» в атаке с переходом Артема Довбика в «Жирону» пока не выглядит слишком остро. Согласны?

– Сначала действительно, где-то Артема не хватало. Однако мы уже привыкли играть без него и добиваться результата, поэтому сейчас все хорошо. Нужно двигаться дальше.

– Появление в команде нападающего Александра Филиппова, надо полагать, обещает изменить ситуацию к лучшему?

– Да, конечно. Филиппов – опытный футболист, помогающий нам добывать очки. Он уже отличался полезными действиями, забивал и отдавал передачи в ключевых играх. Это очень хороший игрок.

Напомним, что сегодня, 1 ноября, «Днепр-1» сыграет отложенный гостевой матч пятого тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха». Начало встречи – в 18.00.