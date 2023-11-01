ПИХАЛЕНОК: «Максимов немного подтянул дисциплину, она стала жестче»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, что изменилось в команде после прихода главного тренера Юрия Максимова.

«Когда приходит новый тренер, то всегда что-нибудь меняется. Так и произошло в «Днепре-1». Все изменилось – и тактика, и дисциплина. Ее немного подтянули и она стала жестче», – сказал Пихаленок.

Напомним, что сегодня, 1 ноября, «Днепр-1» во Львове сыграет перенесенный матч пятого тура Украинской Премьер-лиги против местного «Руха». Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.