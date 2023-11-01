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  4. ПИХАЛЕНОК: «Максимов немного подтянул дисциплину, она стала жестче»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 17:24 |
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ПИХАЛЕНОК: «Максимов немного подтянул дисциплину, она стала жестче»

Полузащитник «Днепра-1» – о том, что изменилось в клубе с приходом Юрия Максимова

01 ноября 2023, 17:24 |
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ПИХАЛЕНОК: «Максимов немного подтянул дисциплину, она стала жестче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Піхальонок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, что изменилось в команде после прихода главного тренера Юрия Максимова.

«Когда приходит новый тренер, то всегда что-нибудь меняется. Так и произошло в «Днепре-1». Все изменилось – и тактика, и дисциплина. Ее немного подтянули и она стала жестче», – сказал Пихаленок.

Напомним, что сегодня, 1 ноября, «Днепр-1» во Львове сыграет перенесенный матч пятого тура Украинской Премьер-лиги против местного «Руха». Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени.

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Александр Пихаленок Юрий Максимов Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
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