У Цыганкова одна из наивысших оценок за кубковый матч. Сколько у Довбика?

Сегодня, 1 ноября состоялся матч 1/64 Кубка Испании. «Жирона» вырвала выездную победу у представителя 4-го по силе испанского дивизиона «Сан-Роке» со счетом 2:1.

С первых минут на поле появился украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков, который провел 75 минут и получил одну из самых высоких оценок за проведенную игру от портала SofaScore – 7.4, лучше Виктора были только его партнеры по команде Валери Фернандес (7.5) и Савио (7.8).



Нападающий гостей Артем Довбик начал матч на скамье для запасных и появился на поле на 75-й минуте. Артем ассистировал Савио на 90+8 минуте, который и принес победу команде. Выступление украинского нападающего оценили в 6,8 балла.