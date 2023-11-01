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  4. У Цыганкова одна из наивысших оценок за кубковый матч. Сколько у Довбика?
Испания
01 ноября 2023, 17:22 |
1632
0

У Цыганкова одна из наивысших оценок за кубковый матч. Сколько у Довбика?

Стали известны оценки украинцев в матче кубка Испании

01 ноября 2023, 17:22 |
1632
0
У Цыганкова одна из наивысших оценок за кубковый матч. Сколько у Довбика?
ФК Жирона. Виктор Цыганков и Артём Довбик

Сегодня, 1 ноября состоялся матч 1/64 Кубка Испании. «Жирона» вырвала выездную победу у представителя 4-го по силе испанского дивизиона «Сан-Роке» со счетом 2:1.

С первых минут на поле появился украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков, который провел 75 минут и получил одну из самых высоких оценок за проведенную игру от портала SofaScore – 7.4, лучше Виктора были только его партнеры по команде Валери Фернандес (7.5) и Савио (7.8).

Нападающий гостей Артем Довбик начал матч на скамье для запасных и появился на поле на 75-й минуте. Артем ассистировал Савио на 90+8 минуте, который и принес победу команде. Выступление украинского нападающего оценили в 6,8 балла.

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SofaScore Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона Кубок Испании по футболу лучший игрок
Источник Sport.ua
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