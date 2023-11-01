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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 17:04 | Обновлено 01 ноября 2023, 17:15
243
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Кривбасс заслужил победу 3:0»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал поражение против «Кривбасса»

01 ноября 2023, 17:04 | Обновлено 01 ноября 2023, 17:15
243
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Кривбасс заслужил победу 3:0»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал разгромное поражение против «Кривбасса» (0:3) в матче 12-го тура УПЛ.

– В течение семи туров продолжалась беспроигрышная серия «Днепра-1» в чемпионате, во время которых были победы над бронзовым призером «Зарей» и одним из грандов – «Динамо». Чем объяснили бы неудачу в недавнем поединке с «Кривбассом»?

– Бывают такие дни. Можно сказать, что в нашей игре ничего не клеилось. Вообще ничего не получалось. Словом, был не наш день – вот и все.

– После матча в Кривом Роге наставник вашей команды Юрий Максимов сказал, что подопечным не хватило сил. Разделяете его мнение?

– Пожалуй, где-то так и есть. Возможно, не восстановились на сто процентов. В этом матче «Кривбасс» был свежее, чем мы. Однако это не оправдание. Соперник полностью заслужил победу 3:0. Все по делу.

– Насколько это поражение сказалось на команде?

– Это уже перевернутая страница. Каждое поражение нужно разобрать, и проанализировав ошибки, двигаться дальше. В среду нас ждет новая страница – матч против «Руха», и мы к нему тщательно готовимся.

Уже сегодня в 18:00 днепряне сыграют еще один матч – против львовского «Руха».

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Александр Пихаленок чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Кривбасс - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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