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01 ноября 2023, 16:52 |
629
1

Пирс МОРГАН: «Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше»

Журналист считает, что аргентинец победил незаслуженно

01 ноября 2023, 16:52 |
629
1
Пирс МОРГАН: «Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Известный телеведущий и журналист Пирс Морган считает, что Лионель Месси не заслужил выиграть Золотой мяч 2023 года:

«То, что Месси бессмысленно выиграл «Золотой мяч» в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована.

Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду должен был выиграть еще два «Золотых мяча», а Холанд должен был выиграть в этом году. Точка».

Напомним, Пирс Морган широко известен как хороший друг Криштиану Роналду.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч Пирс Морган
Источник Twitter
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Octopus
Всегда больше нравился Роналду, чем Месси. Его выступления всегда были более эффектны, футбол за то и любим многими, за зрелищность. Но стоит признать, что цель игры забивать мячи, и в этом Месси непревзойденный. Он как сам забивает, так и много ассистирует, выкладывает на блюдечке.
У Роналду 5 мячей, у Месси 8 - это и есть примерное измерение их величины. Месси с некоторым отрывом лучше Роналду. У этих двоих можно было бы отобрать по пару мячей, чтобы отметить других великолепных игроков, незаслуженно обойденных вниманием. Но в целом расклад такой какой есть. Месси величайший футболист в истории, оказавший невероятное влияние на футбол, Роналду фигура поменьше.
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