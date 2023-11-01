Другие новости01 ноября 2023, 16:52 |
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Пирс МОРГАН: «Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше»
Журналист считает, что аргентинец победил незаслуженно
01 ноября 2023, 16:52 |
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Известный телеведущий и журналист Пирс Морган считает, что Лионель Месси не заслужил выиграть Золотой мяч 2023 года:
«То, что Месси бессмысленно выиграл «Золотой мяч» в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована.
Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду должен был выиграть еще два «Золотых мяча», а Холанд должен был выиграть в этом году. Точка».
Напомним, Пирс Морган широко известен как хороший друг Криштиану Роналду.
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У Роналду 5 мячей, у Месси 8 - это и есть примерное измерение их величины. Месси с некоторым отрывом лучше Роналду. У этих двоих можно было бы отобрать по пару мячей, чтобы отметить других великолепных игроков, незаслуженно обойденных вниманием. Но в целом расклад такой какой есть. Месси величайший футболист в истории, оказавший невероятное влияние на футбол, Роналду фигура поменьше.