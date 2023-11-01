Пирс МОРГАН: «Месси должен был выиграть на два Золотых мяча меньше»

Известный телеведущий и журналист Пирс Морган считает, что Лионель Месси не заслужил выиграть Золотой мяч 2023 года:

«То, что Месси бессмысленно выиграл «Золотой мяч» в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована.

Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду должен был выиграть еще два «Золотых мяча», а Холанд должен был выиграть в этом году. Точка».

Напомним, Пирс Морган широко известен как хороший друг Криштиану Роналду.