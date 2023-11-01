Эрик ТЕН ХАГ: «Хорошие результаты МЮ – это только вопрос времени»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в положительное изменение результатов команды:

«Я верю, что это лишь вопрос времени, когда мы покажем настоящих себя. Это произойдет, я уверен. Дело в том, что от каждой игры «Манчестер Юнайтед» зависит очень много всего. Каждый день все давят на наш клуб. Но мы уверены, что скоро станем лучшими версиями себя».

В этом сезоне «МЮ» выступает значительно слабее ожиданий болельщиков. Команда набрала лишь 15 очков в 10 турах Английской Премьер-лиги, одержав 5 побед и потерпев 5 поражений.