Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Хорошие результаты МЮ – это только вопрос времени»
Англия
01 ноября 2023, 15:04 |
196
4

Эрик ТЕН ХАГ: «Хорошие результаты МЮ – это только вопрос времени»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» верит в положительное изменение результатов команды

01 ноября 2023, 15:04 |
196
4
Эрик ТЕН ХАГ: «Хорошие результаты МЮ – это только вопрос времени»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в положительное изменение результатов команды:

«Я верю, что это лишь вопрос времени, когда мы покажем настоящих себя. Это произойдет, я уверен. Дело в том, что от каждой игры «Манчестер Юнайтед» зависит очень много всего. Каждый день все давят на наш клуб. Но мы уверены, что скоро станем лучшими версиями себя».

В этом сезоне «МЮ» выступает значительно слабее ожиданий болельщиков. Команда набрала лишь 15 очков в 10 турах Английской Премьер-лиги, одержав 5 побед и потерпев 5 поражений.

По теме:
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Важно верить в идеи»
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ман Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Теннис | 01 ноября 2023, 05:05 0
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023

Джессика Пегула выиграла стартовые два тура в группе «Бакалар»

Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Бокс | 01 ноября 2023, 10:37 3
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»

Комментатор UFC шокирован счетом 96-93 в пользу Тайсона

Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Футбол | 31.10.2023, 17:40
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Футбол | 01.11.2023, 14:32
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
«Он станет величайшим». Как Роналдиньо помогал Месси делать первые шаги
Футбол | 01.11.2023, 13:55
«Он станет величайшим». Как Роналдиньо помогал Месси делать первые шаги
«Он станет величайшим». Как Роналдиньо помогал Месси делать первые шаги
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Короче, лет через 10 приходите, когда нового САФа найдут. Без менеджера с духом победителя и стальным характером, который влияет на все, трансферы, микроклимат, цвет трусов технички в спортзале, даже огромные деньги не помогут.
Ответить
+1
Перець
Лисий пакуй потроху чемодани , а якщо ще сьогодні вилитиш із кубка то верогідність стає ще більша
Ответить
+1
AutumnBridge
Но сначала Минай должен стать чемпионом Украины.
Ответить
0
Falko
МанСісі ржут
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
31.10.2023, 13:10 1
Бокс
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 40
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 6
Футбол
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 8
Футбол
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
31.10.2023, 04:54 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем