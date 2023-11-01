Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во всем виноват adidas? Игроки Манчестер Юнайтед имеют претензии к форме
Англия
01 ноября 2023, 13:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 13:36
771
2

Во всем виноват adidas? Игроки Манчестер Юнайтед имеют претензии к форме

Новые проблемы в стане «Красных дьяволов»

01 ноября 2023, 13:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 13:36
771
2
Во всем виноват adidas? Игроки Манчестер Юнайтед имеют претензии к форме
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» пожаловались на то, что их комплекты формы слишком тесны для них, и они не надевали гетры с официального домашнего комплекта со второй игры сезона.

К примеру, голкипер Андре Онана также жаловался на то, что вратарский комплект ему мал, и перешел на реплику.

Сообщается, что компания adidas работает над устранением этой проблем.

Отметим, «Ман Юнайтед» в первых десяти турах выиграл и проиграл по 5 матче. «Красные дьяволы» занимают 8 место в турнирной таблице.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ман Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
От Баварии до Жироны: самые популярные зарубежные команды в Украине
Андре Онана Манчестер Юнайтед игровая форма
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Теннис | 01 ноября 2023, 01:45 1
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA

Джессика выиграла у Арины в двух сетах во 2-м туре группы Бакалар

Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Футбол | 01 ноября 2023, 14:39 0
Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси
Безумные истории Лероя Литы – героя Евро U-21, которого выгнали из Челси

Не стоит считать, что в Англии не может происходить чего-то более странного, чем мы привыкли в УПЛ

Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Теннис | 01.11.2023, 05:05
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем
Футбол | 01.11.2023, 11:24
Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем
Тренер Лиона впервые прокомментировал инцидент перед матчем с Марселем
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Футбол | 31.10.2023, 19:15
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
знайшли причину п'яти поразок в 10 матчах
Ответить
+1
naverland
И всё-таки это позор для Адидас. Многие футболисты так же само плохо говорят на счёт бутс от Адидас.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 55
Футбол
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 50
Футбол
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 7
Футбол
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
31.10.2023, 04:54 2
Теннис
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 40
Футбол
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем