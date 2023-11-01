Во всем виноват adidas? Игроки Манчестер Юнайтед имеют претензии к форме

Несколько игроков «Манчестер Юнайтед» пожаловались на то, что их комплекты формы слишком тесны для них, и они не надевали гетры с официального домашнего комплекта со второй игры сезона.

К примеру, голкипер Андре Онана также жаловался на то, что вратарский комплект ему мал, и перешел на реплику.

Сообщается, что компания adidas работает над устранением этой проблем.

Отметим, «Ман Юнайтед» в первых десяти турах выиграл и проиграл по 5 матче. «Красные дьяволы» занимают 8 место в турнирной таблице.