Соболева не смогла доиграть матч против пятой сеяной в Ираклионе

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№315 WTA) завершила борьбу на 40-тысячнике ITF в Ираклионе (Греция).

В матче первого раунда украинка выиграла первый сет у пятой сеяной Ирина Бары из Румынии (№190 WTA), но в третьей партии была вынуждена сняться.

Ираклион. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Ирина Бара (Румыния, 5) – 6:3, 3:6, 0:1 (отказ)

В следующем раунде Бара сыграет с Елени Христофи из Греции (№702 WTA).

На прошлой неделе Соболева проиграла во втором круге 25-тысячника в Ираклионе.