ITF01 ноября 2023, 12:54 |
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Соболева не смогла доиграть матч против пятой сеяной в Ираклионе
Анастасия снялась с матча против Ирины Бары
01 ноября 2023, 12:54 |
241
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№315 WTA) завершила борьбу на 40-тысячнике ITF в Ираклионе (Греция).
В матче первого раунда украинка выиграла первый сет у пятой сеяной Ирина Бары из Румынии (№190 WTA), но в третьей партии была вынуждена сняться.
Ираклион. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ирина Бара (Румыния, 5) – 6:3, 3:6, 0:1 (отказ)
В следующем раунде Бара сыграет с Елени Христофи из Греции (№702 WTA).
На прошлой неделе Соболева проиграла во втором круге 25-тысячника в Ираклионе.
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