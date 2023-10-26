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  4. Соболева завершила борьбу на турнире ITF в Ираклионе
ITF
26 октября 2023, 15:07 |
248
0

Соболева завершила борьбу на турнире ITF в Ираклионе

Анастасия проиграла пятой сеяной

26 октября 2023, 15:07 |
248
0
Соболева завершила борьбу на турнире ITF в Ираклионе
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№315 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Ираклионе (Греция).

В матче второго раунда украинка проиграла Селене Яничевич из Франции (№272 WTA), посеянной на турнире под пятым номером.

Ираклион. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Селена Яничевич (Франция, 5) – 5:7, 6:2, 0:6

В следующем раунде Яничевич сыграет с четвертой сеяной Анкой Алексией Тодони из Румынии (№259 WTA).

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Анастасия Соболева ITF Ираклион
Источник Sport.ua
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