ITF26 октября 2023, 15:07 |
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Соболева завершила борьбу на турнире ITF в Ираклионе
Анастасия проиграла пятой сеяной
26 октября 2023, 15:07 |
248
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№315 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Ираклионе (Греция).
В матче второго раунда украинка проиграла Селене Яничевич из Франции (№272 WTA), посеянной на турнире под пятым номером.
Ираклион. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Селена Яничевич (Франция, 5) – 5:7, 6:2, 0:6
В следующем раунде Яничевич сыграет с четвертой сеяной Анкой Алексией Тодони из Румынии (№259 WTA).
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