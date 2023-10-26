Соболева завершила борьбу на турнире ITF в Ираклионе

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№315 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Ираклионе (Греция).

В матче второго раунда украинка проиграла Селене Яничевич из Франции (№272 WTA), посеянной на турнире под пятым номером.

Ираклион. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Селена Яничевич (Франция, 5) – 5:7, 6:2, 0:6

В следующем раунде Яничевич сыграет с четвертой сеяной Анкой Алексией Тодони из Румынии (№259 WTA).