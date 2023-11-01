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Испания
01 ноября 2023, 12:36 | Обновлено 01 ноября 2023, 12:37
1016
1

Источник: Лунин покинет Реал в конце сезона в статусе свободного агента

«Сливочные» не планируют отпускать украинца зимой

01 ноября 2023, 12:36 | Обновлено 01 ноября 2023, 12:37
1016
1
Источник: Лунин покинет Реал в конце сезона в статусе свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский легионер «Реала» Андрей Лунин покинет клуб в конце сезона в статусе свободного агента.

По информации источника, «сливочные» не планируют отпускать Лунина зимой и выходить на трансферный рынок в поисках второго вратаря. Андрей почти наверняка покинет «Реал» летом свободным агентом. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб может предложить Лунина «Челси» как часть сделки по Кепе Аррисабалаге.

Отметим, что Лунин перебрался в Реал летом 2018 года из Зари. В общем украинец сыграл за «сливочных» 19 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне Карло Анчелотти выпускал украинца лишь в двух матчах Ла Лиги. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 млн евро.

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Андрей Лунин трансферы Реал Мадрид Кепа Аррисабалага Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Футбол 24
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Gargantua
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