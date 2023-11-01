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  4. Онс Жабер – Маркета Вондроушова . Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 ноября 2023, 11:55 |
117
0

Онс Жабер – Маркета Вондроушова . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

01 ноября 2023, 11:55 |
117
0
Онс Жабер – Маркета Вондроушова . Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

В ночь на 2 ноября состоятся два матча одиночного разряда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В четвертый игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. Во втором матче сразятся ​Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса. Ориентировочное время начала встречи – в 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 7 раз, чешка выиграла 4 встречи.

В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Ига Свёнтек из Польши и Коко Гофф из США.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Онс Жабер Маркета Вондроушова Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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