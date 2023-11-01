Онс Жабер – Маркета Вондроушова . Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь на 2 ноября состоятся два матча одиночного разряда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В четвертый игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. Во втором матче сразятся Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса. Ориентировочное время начала встречи – в 00:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 7 раз, чешка выиграла 4 встречи.
В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся Ига Свёнтек из Польши и Коко Гофф из США.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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