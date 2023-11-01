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WTA
01 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 01 ноября 2023, 11:49
262
0

Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

01 ноября 2023, 11:47 | Обновлено 01 ноября 2023, 11:49
262
0
Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

1 ноября состоятся два матча на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В четвертый игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. В первом матче сразятся ​Ига Свёнтек из Польши и Коко Гофф из США. Ориентировочное время начала встречи – в 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 8 раз, полька выиграла 7 поединков.

Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Ига Свёнтек Коко Гофф
Источник Sport.ua
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