Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
1 ноября состоятся два матча на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В четвертый игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. В первом матче сразятся Ига Свёнтек из Польши и Коко Гофф из США. Ориентировочное время начала встречи – в 22:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 8 раз, полька выиграла 7 поединков.
Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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