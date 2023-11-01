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ATP
01 ноября 2023, 10:17 | Обновлено 01 ноября 2023, 10:18
389
0

Теннисиста топ-10 оштрафовали на €450 тысяч за нападение на бывшую девушку

Александр Зверев отрицает обвинения

01 ноября 2023, 10:17 | Обновлено 01 ноября 2023, 10:18
389
0
Теннисиста топ-10 оштрафовали на €450 тысяч за нападение на бывшую девушку
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

9-й номер мирового рейтинга Александр Зверев оштрафован судом Германии на 450 000 евро за нанесение телесных повреждений своей бывшей девушке, экс-участнице конкурса «Новая топ-модель Германии» Бренде Патеа.

2 октября окружной суд Тиргартена вынес постановление в отношении Зверева. Немецкий спортсмен обвинялся в физическом насилии над женщиной и причинении вреда ее здоровью во время ссоры в Берлине в мае 2020 года. Зверев отрицает обвинения и будет оспаривать решение.

Это не первый случай, когда Зверев сталкивается с подобными обвинениями. В ноябре 2020 года тогдашняя девушка Зверева, Ольга Шарыпова, обвинила спортсмена в домашнем насилии. Зверев тогда категорически отрицал эти обвинения. Шарыпова не обращалась в правоохранительные органы, а ATP пришла к выводу, что правил ассоциации нарушено не было.

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Источник The Guardian
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