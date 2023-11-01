Теннисиста топ-10 оштрафовали на €450 тысяч за нападение на бывшую девушку

9-й номер мирового рейтинга Александр Зверев оштрафован судом Германии на 450 000 евро за нанесение телесных повреждений своей бывшей девушке, экс-участнице конкурса «Новая топ-модель Германии» Бренде Патеа.

2 октября окружной суд Тиргартена вынес постановление в отношении Зверева. Немецкий спортсмен обвинялся в физическом насилии над женщиной и причинении вреда ее здоровью во время ссоры в Берлине в мае 2020 года. Зверев отрицает обвинения и будет оспаривать решение.

Это не первый случай, когда Зверев сталкивается с подобными обвинениями. В ноябре 2020 года тогдашняя девушка Зверева, Ольга Шарыпова, обвинила спортсмена в домашнем насилии. Зверев тогда категорически отрицал эти обвинения. Шарыпова не обращалась в правоохранительные органы, а ATP пришла к выводу, что правил ассоциации нарушено не было.