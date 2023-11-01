МАРКЕВИЧ: «В Карпатах у меня нет столько времени, сколько в Металлисте»

Наставник перволиговых «Карпат» Мирон Маркевич рассказал Sport.ua о том, что сейчас ему нужно построить конкурентную команду намного быстрее, чем в «Металлисте», с которым он добивался больших успехов.

– За те четыре месяца, что я снова у руля «Карпат», трудно слепить команду, которая бы соответствовала твоей тренерской философии. Для сравнения уточню, что когда возглавлял «Металлист», то у меня ушло пять лет, чтобы он стал командой европейского уровня. Надо быть реалистом, в «Карпатах» у меня столько времени нет, поэтому вместе с ассистентами постараемся как-то ускорить этот процесс.

Наши селекционеры постоянно работают над поиском исполнителей, которые бы усилили состав. Поэтому с прицелом на выступления уже в следующем сезоне в УПЛ, без новичков не обойтись. Пока что идет становление «Карпат» как боеспособной единицы. Вот почему те игроки, которые сейчас есть в моем распоряжении, должны в каждом поединке доказывать, что могут прогрессировать.