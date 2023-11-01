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01 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 07:01
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ХАЦКЕВИЧ: «Месси сам вытягивает игры, а у Холанда все впереди»

Известный тренер отреагировал на вручение Золотого мяча

01 ноября 2023, 06:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 07:01
120
0
ХАЦКЕВИЧ: «Месси сам вытягивает игры, а у Холанда все впереди»
Twitter. Месси и Холанд

Известный тренер Александр Хацкевич прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я полностью согласен, что Месси заслужил этот Золотой мяч. Он с первой игры вел сборную Аргентины за собой и привел ее к триумфу на чемпионате мира. Поэтому его заслуга полностью заслужена.

Холланд? Это машина для того, чтобы забивать мячи, а Месси самостоятельно вытаскивает игры, отдает голевые передачи, ведет за собой партнеров. У Холанда все еще впереди».

Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.

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Золотой мяч Лионель Месси Эрлинг Холанд Александр Хацкевич
Источник Украинский футбол
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