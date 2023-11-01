ХАЦКЕВИЧ: «Месси сам вытягивает игры, а у Холанда все впереди»

Известный тренер Александр Хацкевич прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я полностью согласен, что Месси заслужил этот Золотой мяч. Он с первой игры вел сборную Аргентины за собой и привел ее к триумфу на чемпионате мира. Поэтому его заслуга полностью заслужена.

Холланд? Это машина для того, чтобы забивать мячи, а Месси самостоятельно вытаскивает игры, отдает голевые передачи, ведет за собой партнеров. У Холанда все еще впереди».

Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.