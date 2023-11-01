Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская Лига наций. Результаты 4-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте
Лига наций
01 ноября 2023, 06:00 | Обновлено 01 ноября 2023, 06:52
327
0

Женская Лига наций. Результаты 4-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте

Украинская сборная обыграла команду Греции со счетом 1:0

01 ноября 2023, 06:00 | Обновлено 01 ноября 2023, 06:52
327
0
Женская Лига наций. Результаты 4-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте
УАФ

31 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная взяла реванш у команды Греции со счетом 1:0, отличилась Дарья Апанащенко.

В другом матче лидеры группы, сборные Сербии (7 очков) и Польши (10 баллов), разошлись миром (1:1).

Украина занимает третью позицию после 4-го тура, опережая Грецию по разнице мячей (по 3 пункта).

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.

Лига наций по футболу среди женщин

4-й тур, 31 октября

Лига A

  • Дания – Уэльс – 2:1
  • Швеция – Италия – 1:1
  • Швейцария – Испания – 1:7
  • Португалия – Австрия – 1:2
  • Исландия – Германия – 0:2
  • Бельгия – Англия – 3:2
  • Шотландия – Нидерланды – 0:1
  • Франция – Норвегия – 0:0

Лига B

  • Словакия – Румыния – 1:0
  • Украина – Греция – 1:0
  • Хорватия – Финляндия – 0:2
  • Чехия – Босния и Герцеговина – 2:2
  • Словения – беларусь – 0:0
  • Албания – Ирландия – 0:1
  • Сербия – Польша – 1:1
  • Северная Ирландия – Венгрия – 1:1

Лига C

  • Азербайджан – Черногория – 3:0
  • Грузия – Литва – 0:3
  • Эстония – Армения – 5:1
  • Косово – Северная Македония – 3:1
  • Молдова – Латвия – 3:3
  • Турция – Люксембург – 1:0
  • Андорра – Мальта – 0:3
  • Фарерские острова – Кипр – 0:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига C

По теме:
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Украина – Греция – 1:0. Первая победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Плей-офф MLS. Состоялись первые матчи серий четвертьфиналов конференций
женская сборная Украины по футболу женская сборная Греции по футболу Украина - Греция Лига наций по футболу среди женщин статистические расклады Дарья Апанащенко женская сборная Польши по футболу женская сборная Сербии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Футбол | 31 октября 2023, 18:33 1
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам

Далеко не всем пришелся по нраву выбор Криштиану Роналду и Карима Бензема…

Умер спортивный журналист Артем Франков
Футбол | 01 ноября 2023, 00:48 9
Умер спортивный журналист Артем Франков
Умер спортивный журналист Артем Франков

Ушел из жизни главный редактор журнала Футбол

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31.10.2023, 09:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Журналист Артем Франков попал в реанимацию
Футбол | 31.10.2023, 09:58
Журналист Артем Франков попал в реанимацию
Журналист Артем Франков попал в реанимацию
Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло
Футбол | 01.11.2023, 03:10
Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло
Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 55
Футбол
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 7
Футбол
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 50
Футбол
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
30.10.2023, 07:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем