Женская Лига наций. Результаты 4-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте

31 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная взяла реванш у команды Греции со счетом 1:0, отличилась Дарья Апанащенко.

В другом матче лидеры группы, сборные Сербии (7 очков) и Польши (10 баллов), разошлись миром (1:1).

Украина занимает третью позицию после 4-го тура, опережая Грецию по разнице мячей (по 3 пункта).

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.

Лига наций по футболу среди женщин

4-й тур, 31 октября

Лига A

Дания – Уэльс – 2:1

Швеция – Италия – 1:1

Швейцария – Испания – 1:7

Португалия – Австрия – 1:2

Исландия – Германия – 0:2

Бельгия – Англия – 3:2

Шотландия – Нидерланды – 0:1

Франция – Норвегия – 0:0

Лига B

Словакия – Румыния – 1:0

Украина – Греция – 1:0

– Греция – 1:0 Хорватия – Финляндия – 0:2

Чехия – Босния и Герцеговина – 2:2

Словения – беларусь – 0:0

Албания – Ирландия – 0:1

Сербия – Польша – 1:1

Северная Ирландия – Венгрия – 1:1

Лига C

Азербайджан – Черногория – 3:0

Грузия – Литва – 0:3

Эстония – Армения – 5:1

Косово – Северная Македония – 3:1

Молдова – Латвия – 3:3

Турция – Люксембург – 1:0

Андорра – Мальта – 0:3

Фарерские острова – Кипр – 0:1

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига C