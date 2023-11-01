Женская Лига наций. Результаты 4-го тура. Сборная Украины – на 3-м месте
Украинская сборная обыграла команду Греции со счетом 1:0
31 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.
Украинская сборная взяла реванш у команды Греции со счетом 1:0, отличилась Дарья Апанащенко.
В другом матче лидеры группы, сборные Сербии (7 очков) и Польши (10 баллов), разошлись миром (1:1).
Украина занимает третью позицию после 4-го тура, опережая Грецию по разнице мячей (по 3 пункта).
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы Лиги наций.
Лига наций по футболу среди женщин
4-й тур, 31 октября
Лига A
- Дания – Уэльс – 2:1
- Швеция – Италия – 1:1
- Швейцария – Испания – 1:7
- Португалия – Австрия – 1:2
- Исландия – Германия – 0:2
- Бельгия – Англия – 3:2
- Шотландия – Нидерланды – 0:1
- Франция – Норвегия – 0:0
Лига B
- Словакия – Румыния – 1:0
- Украина – Греция – 1:0
- Хорватия – Финляндия – 0:2
- Чехия – Босния и Герцеговина – 2:2
- Словения – беларусь – 0:0
- Албания – Ирландия – 0:1
- Сербия – Польша – 1:1
- Северная Ирландия – Венгрия – 1:1
Лига C
- Азербайджан – Черногория – 3:0
- Грузия – Литва – 0:3
- Эстония – Армения – 5:1
- Косово – Северная Македония – 3:1
- Молдова – Латвия – 3:3
- Турция – Люксембург – 1:0
- Андорра – Мальта – 0:3
- Фарерские острова – Кипр – 0:1
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига C
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