Олег ФЕДОРЧУК: «Месси только ходит по полю, а Золотой мяч вручают ему»

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Меня этот конкурс удивляет с детства. Долгое время France Football не привлекал к конкурсу специалистов, и это привело к тому, что Золотой мяч стал шоу. Потихоньку Золотой мяч превращается в мини-Голливуд. Там все основано на звездах. Не важно, как называется фильм – Рокки 2 или Рокки 4, главное – что там снимается Сталлоне.

Здесь аналогичная ситуация, Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, Золотой мяч будут вручать ему. Но Месси уже два-три года не является ведущим игроком в мире.

Кому я отдал бы Золотой мяч? Если выбирать по тренерским критериям, то это определенно Холанд. Если Эрлинг и Месси выйдут один на один на поле, то норвежец положит его на плечи и будет бегать, не замечая Лео.

Если выбирать по звездности и универсальности – это Мбаппе. Если выбирать по эффекту «вау!», то Беллингем – 20-летний юноша производит невероятные вещи на поле.

Возвращаясь к Холанду, у него есть скорость, удар, он хорош в отборе и игре головой. С таким отбором он и защитника сыграть сможет. Это феноменальный игрок, просто переворачивающий статистику с ног на голову. А у Месси остался только дриблинг и стандарты. Аргентинец не просто ходит по полю, он бы даже спортивную ходьбу не прошел».