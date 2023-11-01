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01 ноября 2023, 05:25 | Обновлено 01 ноября 2023, 06:11
460
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Месси только ходит по полю, а Золотой мяч вручают ему»

Известный украинский тренер прокомментировал награждение Золотым мячем

01 ноября 2023, 05:25 | Обновлено 01 ноября 2023, 06:11
460
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Месси только ходит по полю, а Золотой мяч вручают ему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Меня этот конкурс удивляет с детства. Долгое время France Football не привлекал к конкурсу специалистов, и это привело к тому, что Золотой мяч стал шоу. Потихоньку Золотой мяч превращается в мини-Голливуд. Там все основано на звездах. Не важно, как называется фильм – Рокки 2 или Рокки 4, главное – что там снимается Сталлоне.

Здесь аналогичная ситуация, Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, Золотой мяч будут вручать ему. Но Месси уже два-три года не является ведущим игроком в мире.

Кому я отдал бы Золотой мяч? Если выбирать по тренерским критериям, то это определенно Холанд. Если Эрлинг и Месси выйдут один на один на поле, то норвежец положит его на плечи и будет бегать, не замечая Лео.

Если выбирать по звездности и универсальности – это Мбаппе. Если выбирать по эффекту «вау!», то Беллингем – 20-летний юноша производит невероятные вещи на поле.

Возвращаясь к Холанду, у него есть скорость, удар, он хорош в отборе и игре головой. С таким отбором он и защитника сыграть сможет. Это феноменальный игрок, просто переворачивающий статистику с ног на голову. А у Месси остался только дриблинг и стандарты. Аргентинец не просто ходит по полю, он бы даже спортивную ходьбу не прошел».

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Золотой мяч Лионель Месси Эрлинг Холанд Олег Федорчук Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Источник Украинский футбол
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upalic
Нічого супервидатного у Мессі немає!
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