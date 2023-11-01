ФЕДЕЦКИЙ: «Золотой мяч должен был получить Холанд. Он выиграл все турниры»
Экс-защитник сборной Украины прокомментировал вручение Золотого мяча 2023
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:
«В этом году Золотой мяч должен был получить Холанд. Человек выиграл все – Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок. Он стал лучшим бомбардиром.
Да, Месси выиграл чемпионат мира, но в ПСЖ он не феерил, Интер Майами во внимание не принимаем.
Выигрыш мундиаля – это достижение, но не столь большое по сравнению с Холандом, чтобы давать Золотой мяч.
Если ЗМ вручают только через чемпионат мира, зачем тогда достижения в клубных соревнованиях? Чтобы получить поощрительный приз Мюллер Трофи, как лучшему бомбардиру? Я считаю это неправильно.
Холанд 100% должен получить Золотой мяч в этом году. Остальные футболисты даже близко не стоят рядом с ним».
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