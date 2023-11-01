Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча

30 октября состоялся поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Чехии (0:7).

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступала в группе C, где ее соперниками были команды Алжира, Таиланда, Чехии.

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30 октября сборная Украины провела последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира. Украинцам для выхода в плей-офф нужна была только победа.

Однако чехи были на голову выше украинцев, выступавших не сильнейшим составом, и разгромили сине-желтую команду. В первом тайме 4 мяча побывало в воротах украинцев, а во втором – еще три. Команде Виталия Мельника не удалось даже забить гол престижа – разгромное поражение со счетом 0:7.

В 1/8 финала вышли по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. Из группы C в плей-офф пробились Чехия (9 очков) и Таиланд (6 очков). Сборные Украины (3 очка) и Алжира (0) покидают турнир.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Группа C. 3-й тур

30 октября. 19:00. Чехия – Украина – 7:0

Голы: Денис Ланка, 6, 50, Елинек, 7, Махачек, 16, Куделька, 25, Долечек, 27, Падера, 31.

Итоговое положение

1. Чехия – 9 очков

– 9 очков 2. Таиланд – 6 очков

– 6 очков 3. Украина – 3 очка

4. Алжир – 0 очков

Видеообзор матча