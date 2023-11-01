Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Другие новости
01 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 05:12
136
0

Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу

01 ноября 2023, 04:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 05:12
136
0
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Суспільне

30 октября состоялся поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Чехии (0:7).

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступала в группе C, где ее соперниками были команды Алжира, Таиланда, Чехии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

30 октября сборная Украины провела последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира. Украинцам для выхода в плей-офф нужна была только победа.

Однако чехи были на голову выше украинцев, выступавших не сильнейшим составом, и разгромили сине-желтую команду. В первом тайме 4 мяча побывало в воротах украинцев, а во втором – еще три. Команде Виталия Мельника не удалось даже забить гол престижа – разгромное поражение со счетом 0:7.

В 1/8 финала вышли по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. Из группы C в плей-офф пробились Чехия (9 очков) и Таиланд (6 очков). Сборные Украины (3 очка) и Алжира (0) покидают турнир.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Группа C. 3-й тур

30 октября. 19:00. Чехия – Украина – 7:0

Голы: Денис Ланка, 6, 50, Елинек, 7, Махачек, 16, Куделька, 25, Долечек, 27, Падера, 31.

Итоговое положение

  • 1. Чехия – 9 очков
  • 2. Таиланд – 6 очков
  • 3. Украина – 3 очка
  • 4. Алжир – 0 очков

Видеообзор матча

По теме:
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Кубок Испании. Дальше идут Леванте, Эспаньол, Эйбар, Лас-Пальмас, Альмерия
Кубок Италии. Команда Филиппо Индзаги разгромила коллектив Андреа Пирло
мини-футбол сборная Украины по мини-футболу Чехия - Украина чемпионат мира по мини-футболу Виталий Мельник видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
Футбол | 31 октября 2023, 21:26 16
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино

Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 31 октября 2023, 13:10 1
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера снова кардинально изменил прогноз на бой Фьюри – Усик

После неубедительного боя с Нганну Малик Скотт снова не верит в Тайсона

Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Футбол | 31.10.2023, 19:15
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»
Футбол | 01.11.2023, 02:45
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Футбол | 31.10.2023, 06:35
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 6
Футбол
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
30.10.2023, 07:00 6
Теннис
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
31.10.2023, 18:33 1
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
31.10.2023, 09:10 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем