СЕЛЕЗНЕВ: «В следующем году борьбу за Золотой мяч поведут Мбаппе и Холанд»

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я очень рад за Месси, поздравляю его с наградой, он это заслужил. Месси – это «махина». Он очень долго держит высокий уровень.

Холанду и Мбаппе придется подождать. Возможно, в следующем сезоне именно между ними развернется борьба за Золотой мяч, все-таки Месси уже 36 лет, и он не играет в Европе».