Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СЕЛЕЗНЕВ: «В следующем году борьбу за Золотой мяч поведут Мбаппе и Холанд»
Другие новости
01 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:42
54
0

СЕЛЕЗНЕВ: «В следующем году борьбу за Золотой мяч поведут Мбаппе и Холанд»

Экс-форвард сборной Украины прокомментировал вручение Золотого мяча 2023

01 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:42
54
0
СЕЛЕЗНЕВ: «В следующем году борьбу за Золотой мяч поведут Мбаппе и Холанд»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я очень рад за Месси, поздравляю его с наградой, он это заслужил. Месси – это «махина». Он очень долго держит высокий уровень.

Холанду и Мбаппе придется подождать. Возможно, в следующем сезоне именно между ними развернется борьба за Золотой мяч, все-таки Месси уже 36 лет, и он не играет в Европе».

По теме:
ФЕДЕЦКИЙ: «Золотой мяч должен был получить Холанд. Он выиграл все турниры»
САБО: «Месси – лидер в любой команде. Но скоро нас ждет эра Мбаппе»
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»
Золотой мяч Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Евгений Селезнев
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Испании. Дальше идут Леванте, Эспаньол, Эйбар, Лас-Пальмас, Альмерия
Футбол | 01 ноября 2023, 03:55 0
Кубок Испании. Дальше идут Леванте, Эспаньол, Эйбар, Лас-Пальмас, Альмерия
Кубок Испании. Дальше идут Леванте, Эспаньол, Эйбар, Лас-Пальмас, Альмерия

31 октября состоялись 6 матчей 1/64 финала Кубка Испании

Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Футбол | 31 октября 2023, 18:33 1
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам

Далеко не всем пришелся по нраву выбор Криштиану Роналду и Карима Бензема…

ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
Футбол | 31.10.2023, 17:30
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
Футбол | 31.10.2023, 21:26
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Футбол | 31.10.2023, 18:12
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 4
Футбол
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 7
Футбол
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
30.10.2023, 07:33
Бокс
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 55
Футбол
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем