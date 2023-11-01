Другие новости01 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:42
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СЕЛЕЗНЕВ: «В следующем году борьбу за Золотой мяч поведут Мбаппе и Холанд»
Экс-форвард сборной Украины прокомментировал вручение Золотого мяча 2023
01 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 01 ноября 2023, 04:42
54
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Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:
«Я очень рад за Месси, поздравляю его с наградой, он это заслужил. Месси – это «махина». Он очень долго держит высокий уровень.
Холанду и Мбаппе придется подождать. Возможно, в следующем сезоне именно между ними развернется борьба за Золотой мяч, все-таки Месси уже 36 лет, и он не играет в Европе».
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