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01 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:56
33
0

САБО: «Месси – лидер в любой команде. Но скоро нас ждет эра Мбаппе»

Известный эксперт прокомментировал вручение Золотого мяча 2023

01 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:56
33
0
САБО: «Месси – лидер в любой команде. Но скоро нас ждет эра Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Экс-игрок и коуч «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я поддерживаю выбор Месси. Он выиграл чемпионат мира и блестяще себя показал на мундиале. В какой бы команде Месси не играл, он всегда является лидером. Кроме ПСЖ – там было больше разборок. Аргентинец уже – возрастной игрок, но пока он самый лучший – забивает, отдает, может на квадратном метре раскрутить трех защитников.

У других нападающих нет таких качеств. Возьмем Холанда. Норвежец зависит от партнеров, а сам создать ничего не может. Он хороший наконечник атаки, но не универсальный игрок, как Месси.

Думаю, скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в Реал, и именно Килиан будет получать Золотые мячи. Он – ближайшая замена Месси. Роналду уже ничего не показывает, его время прошло».

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Лионель Месси Золотой мяч Йожеф Сабо Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Источник Украинский футбол
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