САБО: «Месси – лидер в любой команде. Но скоро нас ждет эра Мбаппе»

Экс-игрок и коуч «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я поддерживаю выбор Месси. Он выиграл чемпионат мира и блестяще себя показал на мундиале. В какой бы команде Месси не играл, он всегда является лидером. Кроме ПСЖ – там было больше разборок. Аргентинец уже – возрастной игрок, но пока он самый лучший – забивает, отдает, может на квадратном метре раскрутить трех защитников.

У других нападающих нет таких качеств. Возьмем Холанда. Норвежец зависит от партнеров, а сам создать ничего не может. Он хороший наконечник атаки, но не универсальный игрок, как Месси.

Думаю, скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в Реал, и именно Килиан будет получать Золотые мячи. Он – ближайшая замена Месси. Роналду уже ничего не показывает, его время прошло».