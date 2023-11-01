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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:58
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Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»

Главный тренер «Карпат» отреагировал на вручение Золотого мяча 2023

01 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:58
202
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Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я не думаю, что Месси заслуживал получить Золотой мяч в этом году, хотя он самый сильный игрок в истории футбола.

Выигрыш чемпионата мира – это единственное, что можно отметить в Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой? Это нецелесообразно.

Мой фаворит – Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе.

Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий Золотой мяч. Он уникальный футболист, я давно таких не видел».

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Золотой мяч Лионель Месси Мирон Маркевич Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Источник Украинский футбол
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