Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я не думаю, что Месси заслуживал получить Золотой мяч в этом году, хотя он самый сильный игрок в истории футбола.

Выигрыш чемпионата мира – это единственное, что можно отметить в Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой? Это нецелесообразно.

Мой фаворит – Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе.

Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий Золотой мяч. Он уникальный футболист, я давно таких не видел».