Мирон МАРКЕВИЧ: «У Месси уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой?»
Главный тренер «Карпат» отреагировал на вручение Золотого мяча 2023
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:
«Я не думаю, что Месси заслуживал получить Золотой мяч в этом году, хотя он самый сильный игрок в истории футбола.
Выигрыш чемпионата мира – это единственное, что можно отметить в Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь Золотых мячей, зачем ему восьмой? Это нецелесообразно.
Мой фаворит – Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе.
Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий Золотой мяч. Он уникальный футболист, я давно таких не видел».
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