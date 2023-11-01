Украина. Премьер лига01 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:12
67
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Холанд и Мбаппе тоже заслужили Золотой мяч»
Главный тренер «Полесья» прокомментировал вручение Золотого мяча 2023
01 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:12
67
0
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:
«Я согласен, что Месси заслужил Золотой мяч, но надеюсь, что в следующем году награду получит другой футболист.
Не потому, что Месси станет хуже, а потому, что подтянутся конкуренты.
Холанд и Мбаппе также заслужили награду, они – футболисты очень высокого уровня, но Золотой мяч – только один».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2023, 06:35 0
Главные новости за 30 октября на Sport.ua
Бокс | 31 октября 2023, 22:55 2
Александр сидел рядом с Криштиану на шоу Тайсона и Франсиса Нганну
Теннис | 31.10.2023, 04:54
Футбол | 31.10.2023, 23:10
Футбол | 31.10.2023, 03:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.10.2023, 04:34
31.10.2023, 09:11 36
30.10.2023, 09:18 5
30.10.2023, 07:00 6
30.10.2023, 23:40 4
30.10.2023, 19:47
31.10.2023, 09:10 1
31.10.2023, 19:15 1