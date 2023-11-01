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Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:12
67
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Холанд и Мбаппе тоже заслужили Золотой мяч»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал вручение Золотого мяча 2023

01 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 01 ноября 2023, 03:12
67
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Холанд и Мбаппе тоже заслужили Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Холанд и Мбаппе

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я согласен, что Месси заслужил Золотой мяч, но надеюсь, что в следующем году награду получит другой футболист.

Не потому, что Месси станет хуже, а потому, что подтянутся конкуренты.

Холанд и Мбаппе также заслужили награду, они – футболисты очень высокого уровня, но Золотой мяч – только один».

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Золотой мяч Лионель Месси Юрий Калитвинцев Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе
Источник Украинский футбол
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