Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Холанд и Мбаппе тоже заслужили Золотой мяч»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Я согласен, что Месси заслужил Золотой мяч, но надеюсь, что в следующем году награду получит другой футболист.

Не потому, что Месси станет хуже, а потому, что подтянутся конкуренты.

Холанд и Мбаппе также заслужили награду, они – футболисты очень высокого уровня, но Золотой мяч – только один».