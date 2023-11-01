БУРЯК: «Согласен, надо сделать два Золотых мяча – для Месси и остальных»

Экс-футболист «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Кроме Месси, никто не имел возможности получить Золотой мяч. У меня относительно него нет никаких сомнений.

Гвардиола правильно сказал, что нужно сделать два Золотых мяча – один отдавать Месси, а другой – разыгрывать. По всем компонентам футбола аргентинец находится на голову выше других футболистов. Тем более, у него нет провальных сезонов.

Месси – это эталон мастерства, у него вообще нет слабых сторон. Этот человек делает зрелище достаточно долгое время. Думаю, что такого футболиста мир еще увидит не скоро, при всем уважении к Мбаппе и Холанду».