БУРЯК: «Согласен, надо сделать два Золотых мяча – для Месси и остальных»
Аргентинский форвард завоевал престижную награду в 8-й раз
Экс-футболист «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:
«Кроме Месси, никто не имел возможности получить Золотой мяч. У меня относительно него нет никаких сомнений.
Гвардиола правильно сказал, что нужно сделать два Золотых мяча – один отдавать Месси, а другой – разыгрывать. По всем компонентам футбола аргентинец находится на голову выше других футболистов. Тем более, у него нет провальных сезонов.
Месси – это эталон мастерства, у него вообще нет слабых сторон. Этот человек делает зрелище достаточно долгое время. Думаю, что такого футболиста мир еще увидит не скоро, при всем уважении к Мбаппе и Холанду».
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