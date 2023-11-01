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Лига наций
01 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 01 ноября 2023, 01:26
221
0

Украина – Греция – 1:0. Первая победа в Лиге наций. Видео гола и обзор

Дарья Апанащенко принесла победу украинской сборной

01 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 01 ноября 2023, 01:26
221
0
Украина – Греция – 1:0. Первая победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
УАФ

31 жовтня матчем із Грецією жіноча збірна України продовжила боротьбу в груповому раунді першого в історії розіграшу Ліги націй.

Синьо-жовті стартували в групі з поразок у матчах із Сербією (1:2), Польщею (1:2) та Грецією (1:2). Тепер же підопічні Володимира Пятенка знову зустрічалися з гречанками. Номінально домашній поєдинок українки проводили на острові Крит, в Іракліоні, на стадіоні «Теодорос Вардіноянніс».

Початок гри команди провели на рівних. Потім еллінки завдали кількох ударів, зокрема Келюшик врятувала після спроби Спірідоніду, а Саррі пробила повз ближню дев’ятку. Українки відповіли ударами Апанащенко й Гірин у площину.

На 32-й хвилині українська команда вийшла вперед. Петрик зі штрафного поцілила у стійку, а Апанащенко добила м’яч у ворота. Наприкінці першого тайму потурбували кіпера гречанок Кравчук і Апанащенко.

Початок другої половини зустрічі був за номінальними гостями, зокрема здалеку поруч із дев’яткою пробила Саррі. Згодом українки перехопили ініціативу, однак до акцентованого удару по воротах справа не доходила.

На 74-й хвилині Глущенко якимось дивом не забила після перехоплення й передачі Апанащенко. Гречанки відповіли влучанням у площину від Георганці, але Келюшик впоралася, як і в компенсований час, коли воротам загрожувала Сідіра. У підсумку – перша перемога синьо-жовтих у групі – 1:0.

Свій наступний матч у Лізі націй жіноча збірна України проведе проти Польщі 1 грудня на стадіоні «Сталь» у місті Стальова Воля.

Жіноча Ліга націй 2023/24

Група В3, 4-й тур. 31 жовтня. Іракліон. Стадіон «Теодорос Вардіноянніс».

Україна – Греція – 1:0

Гол: Апанащенко, 32.

Україна: Келюшик, Подольська, Корсун, Шматко, Петрик, Апанащенко (к), Семків, Гірин (Панцулая, 79), Кравчук, Овдійчук (Андрухів, 51), Глущенко (Калініна, 88). Тренер: Володимир Пятенко.

Греція: Насі, Патерна (Георгіу, 63), Палама, Сідіра, Мітку, Какамбукі (к), Марку, Саррі, Конгулі (Пападопулу, 88), Спірідоніду (Георганці, 63), Яннака (Морайту, 56). Тренер: Александрос Катікарідіс.

Арбітр: Вероніка Коварова (Чехія).

Попередження: Георганці, 90.

Відео голу Апанащенко

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Источник Sport.ua
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