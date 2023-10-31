ПОЧЕТТИНО – о 8-м Золотом мяче Месси: «Он заслужил, он лучший»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поздравил аргентинского нападающего Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча, который стал для него 8-м в карьере.

«Это потрясающее достижение, он заслужил. Думаю, он лучший, и это очень важно как для него, так и для Аргентины.

Для меня, как тренера, возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье. Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить, потому что это поразительное достижение», – заявил Почеттино.

Как известно, Маурисио Почеттино работал с Лионелем Месси в «ПСЖ» в сезоне-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Месси с завоеванием Золотого мяча поздравил норвежец Эрлинг Холанд.