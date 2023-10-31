Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОЧЕТТИНО – о 8-м Золотом мяче Месси: «Он заслужил, он лучший»
Другие новости
31 октября 2023, 23:54 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:02
115
0

ПОЧЕТТИНО – о 8-м Золотом мяче Месси: «Он заслужил, он лучший»

Аргентинский тренер – о достижении соотечественника

31 октября 2023, 23:54 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:02
115
0
ПОЧЕТТИНО – о 8-м Золотом мяче Месси: «Он заслужил, он лучший»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поздравил аргентинского нападающего Лионеля Месси с завоеванием Золотого мяча, который стал для него 8-м в карьере.

«Это потрясающее достижение, он заслужил. Думаю, он лучший, и это очень важно как для него, так и для Аргентины.

Для меня, как тренера, возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье. Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить, потому что это поразительное достижение», – заявил Почеттино.

Как известно, Маурисио Почеттино работал с Лионелем Месси в «ПСЖ» в сезоне-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Месси с завоеванием Золотого мяча поздравил норвежец Эрлинг Холанд.

По теме:
ФОТО. Холанд поздравил Месси с получением 8-го Золотого мяча
АЛИЕВ: «Месси заслужил Золотой мяч. Холанд сделал требл, но ЧМ это ЧМ»
БЕЛАНОВ: «France Football, не надо переписывать историю. Где извинения?»
Маурисио Почеттино Лионель Месси Золотой мяч
Источник Football London
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Теннис | 31 октября 2023, 04:54 2
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?

Магда Линетт назвала причину, из-за которой Итоговый турнир проходит в Канкуне

Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Футбол | 30 октября 2023, 23:30 55
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023

В парижском театре Шатле назван победитель опроса

Шансы есть! Украинки еще в борьбе за 2-е место в группе Лиги наций
Футбол | 31.10.2023, 22:18
Шансы есть! Украинки еще в борьбе за 2-е место в группе Лиги наций
Шансы есть! Украинки еще в борьбе за 2-е место в группе Лиги наций
Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals
Теннис | 31.10.2023, 01:59
Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals
Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
Футбол | 31.10.2023, 21:26
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 50
Футбол
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
30.10.2023, 09:18 5
Бокс
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
30.10.2023, 19:47
Футбол
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 7
Футбол
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
31.10.2023, 18:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем