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Кубок английской лиги
Мансфилд Таун
31.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Порт Вэйл
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Англия
31 октября 2023, 23:45 | Обновлено 31 октября 2023, 23:49
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Кубок английской лиги. Две команды низших дивизионов вышли в 1/4 финала

Обыграв соперников, в четвертьфинал пробились «Мидлсбро» и «Порт Вейл»

31 октября 2023, 23:45 | Обновлено 31 октября 2023, 23:49
189
0
Кубок английской лиги. Две команды низших дивизионов вышли в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мидлсбро, решающий пенальти

Определены два клуба-четвертьфиналиста Кубка английской лиги.

Вечером 31 октября состоялись два поединка 1/8 финала турнира.

Обыграв соперников, в четвертьфинал пробились «Мидлсбро» (2-й дивизион) и «Порт Вейл» (3-й дивизион).

Остальные 6 матчей раунда пройдут 1 ноября.

Кубок английской лиги

1/8 финала, 31 октября

Эксетер Сити [D3] – Мидлсбро [D2] – 2:3

Голы: Тревитт, 13, 66 – Роджерс, 49, Сильвера, 59, Латте Лат, 82 (пен)

Мансфилд Таун [D4] – Порт Вейл [D3] – 0:1

Гол: Девайн, 50

Матчи 1 ноября:

  • Ипсвич Таун [D2] – Фулхэм
  • Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
  • Борнмут – Ливерпуль
  • Челси – Блэкберн Роверс [D2]
  • Вест Хэм – Арсенал
  • Эвертон – Бернли
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Источник Sport.ua
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