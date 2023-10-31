Кубок английской лиги
31.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Англия31 октября 2023, 23:45 | Обновлено 31 октября 2023, 23:49
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Кубок английской лиги. Две команды низших дивизионов вышли в 1/4 финала
Обыграв соперников, в четвертьфинал пробились «Мидлсбро» и «Порт Вейл»
31 октября 2023, 23:45 | Обновлено 31 октября 2023, 23:49
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Определены два клуба-четвертьфиналиста Кубка английской лиги.
Вечером 31 октября состоялись два поединка 1/8 финала турнира.
Обыграв соперников, в четвертьфинал пробились «Мидлсбро» (2-й дивизион) и «Порт Вейл» (3-й дивизион).
Остальные 6 матчей раунда пройдут 1 ноября.
Кубок английской лиги
1/8 финала, 31 октября
Эксетер Сити [D3] – Мидлсбро [D2] – 2:3
Голы: Тревитт, 13, 66 – Роджерс, 49, Сильвера, 59, Латте Лат, 82 (пен)
Мансфилд Таун [D4] – Порт Вейл [D3] – 0:1
Гол: Девайн, 50
Матчи 1 ноября:
- Ипсвич Таун [D2] – Фулхэм
- Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
- Борнмут – Ливерпуль
- Челси – Блэкберн Роверс [D2]
- Вест Хэм – Арсенал
- Эвертон – Бернли
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