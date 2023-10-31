АЛИЕВ: «Месси заслужил Золотой мяч. Холанд сделал требл, но ЧМ это ЧМ»

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев прокомментировал вручение Золотого мяча 2023 аргентинцу Лионелю Месси:

«Конечно, Месси заслужил Золотой мяч, потому что выиграл чемпионат мира и был лидером сборной Аргентины.

Да, Холанд совершил требл, но ЧМ это ЧМ. Я считаю, что Месси полностью заслужил эту награду на завершении своей карьеры.

Он даже в 36 лет является номером 1 в мире, и неважно, что он играет в «Интере Майами». Свой уровень аргентинец показал на чемпионате мира.

Кого я вижу его преемником в обозримом будущем? Есть много хороших игроков, тот же Холанд, Мбаппе, Винисиус. Думаю, в следующем году будет интрига в борьбе за Золотой мяч».