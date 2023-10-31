ВИДЕО. Игроки Интер Майами поздравили Месси с Золотым мячом. Был и подарок

Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в расположение своего клуба «Интер Майами» после получения 8-го в карьере Золотого мяча.

Партнеры форварда встретили его на тренировке поздравительной речью и триумфальным коридором.

Также Лионелю Месси была подарена золотистая «восьмерка», на которой его партнеры, включая Жорди Альбу и Серхио Бускетса, оставили свои автографы.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым действующим игроком из МЛС, который выиграл Золотой мяч.