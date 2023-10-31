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Major League Soccer
31 октября 2023, 22:57 | Обновлено 31 октября 2023, 23:02
291
0

ВИДЕО. Игроки Интер Майами поздравили Месси с Золотым мячом. Был и подарок

Партнеры аргентинца преподнесли ему презент на память

31 октября 2023, 22:57 | Обновлено 31 октября 2023, 23:02
291
0
ВИДЕО. Игроки Интер Майами поздравили Месси с Золотым мячом. Был и подарок
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в расположение своего клуба «Интер Майами» после получения 8-го в карьере Золотого мяча.

Партнеры форварда встретили его на тренировке поздравительной речью и триумфальным коридором.

Также Лионелю Месси была подарена золотистая «восьмерка», на которой его партнеры, включая Жорди Альбу и Серхио Бускетса, оставили свои автографы.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым действующим игроком из МЛС, который выиграл Золотой мяч.

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Золотой мяч Лионель Месси Интер Майами
Источник ФК Интер Майами
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