ВИДЕО. Игроки Интер Майами поздравили Месси с Золотым мячом. Был и подарок
Партнеры аргентинца преподнесли ему презент на память
Аргентинский нападающий Лионель Месси прибыл в расположение своего клуба «Интер Майами» после получения 8-го в карьере Золотого мяча.
Партнеры форварда встретили его на тренировке поздравительной речью и триумфальным коридором.
Также Лионелю Месси была подарена золотистая «восьмерка», на которой его партнеры, включая Жорди Альбу и Серхио Бускетса, оставили свои автографы.
Ранее сообщалось, что Месси стал первым действующим игроком из МЛС, который выиграл Золотой мяч.
Ocho para nuestro 🔟 👏 pic.twitter.com/aHv2sIxgdN— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 31, 2023
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