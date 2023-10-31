Финалистка РГ 2023 в паре. Определена соперница Стародубцевой в Мидленде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 172) узнала соперницу в 1/16 финала турнира серии WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 66), которая на старте соревнований обыграла Ралуку Джорджану Шербан (Кипр, WTA 165) в трех сетах за 1 час и 53 минуты.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) [4] – Ралука Джорджана Шербан (Кипр) – 1:6, 6:3, 6:2

В 2023 году Таунсенд дошла до финала Ролан Гаррос в парном разряде. Также в ее активе парный финальный поединок на US Open 2022.

Ранее Юлия и Тейлор не играли между собой.

В 1/16 финала турнира в Мидленде Юлия выиграла у Софи Чанг.