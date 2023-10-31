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WTA
31 октября 2023, 22:32 | Обновлено 31 октября 2023, 22:33
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0

Финалистка РГ 2023 в паре. Определена соперница Стародубцевой в Мидленде

Юлия в 1/8 финала турнира WTA 125 в США сыграет против Тейлор Таунсенд

31 октября 2023, 22:32 | Обновлено 31 октября 2023, 22:33
105
0
Финалистка РГ 2023 в паре. Определена соперница Стародубцевой в Мидленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 172) узнала соперницу в 1/16 финала турнира серии WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 66), которая на старте соревнований обыграла Ралуку Джорджану Шербан (Кипр, WTA 165) в трех сетах за 1 час и 53 минуты.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США) [4] – Ралука Джорджана Шербан (Кипр) – 1:6, 6:3, 6:2

В 2023 году Таунсенд дошла до финала Ролан Гаррос в парном разряде. Также в ее активе парный финальный поединок на US Open 2022.

Ранее Юлия и Тейлор не играли между собой.

В 1/16 финала турнира в Мидленде Юлия выиграла у Софи Чанг.

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WTA Мидленд Юлия Стародубцева Тейлор Таунсенд
Источник Sport.ua
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