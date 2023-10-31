Камбек с разгромом в США. Стародубцева впервые выиграла матч на уровне WTA

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 172) успешно стартовала на турнире серии WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла Софи Чанг (США, WTA 330) за 1 час и 45 минут.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала

Софи Чанг (США) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 1:6, 0:6

Это была вторая встреча теннисисток. Юлия выиграла 2-й очный поединок.

Для Стародубцевой эта победа стала первой на турнирах серии WTA. Ранее украинка побеждала исключительно на соревнованиях ITF.

Во 2-м раунде Юлия сыграет против победительницы матча Тейлор Таунсенд – Ралука Джорджана Шербан.