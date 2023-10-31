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  4. Камбек с разгромом в США. Стародубцева впервые выиграла матч на уровне WTA
WTA
31 октября 2023, 01:20 |
80
2

Камбек с разгромом в США. Стародубцева впервые выиграла матч на уровне WTA

Украинка в трех сетах обыграла Софи Чанг на турнире в Мидленде

31 октября 2023, 01:20 |
80
2
Камбек с разгромом в США. Стародубцева впервые выиграла матч на уровне WTA
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 172) успешно стартовала на турнире серии WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла Софи Чанг (США, WTA 330) за 1 час и 45 минут.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала

Софи Чанг (США) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 1:6, 0:6

Это была вторая встреча теннисисток. Юлия выиграла 2-й очный поединок.

Для Стародубцевой эта победа стала первой на турнирах серии WTA. Ранее украинка побеждала исключительно на соревнованиях ITF.

Во 2-м раунде Юлия сыграет против победительницы матча Тейлор Таунсенд – Ралука Джорджана Шербан.

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Софи Чанг Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Мабуть, спочатку нервувала. Бо почала Юля з 2:0, але потім злила сет 1:6. Чанг на хвилі спробувала бодатися надалі, перше очко у другій партії вони туди-сюди перекидали довго. Але врешті Юля дотисла брейк, і на цьому все скінчилося - не просто 11:1, в більшості геймів, хоч своїх, хоч чужих, американка вигравала рівно 1 м'яч проти 4.
Але у 2 колі буде складно, там 4 сіяна.
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Muskrat2
Вони наполягають, щоб ці турніри писали тільки з додаванням 125, ніякого WTA
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