Камбек с разгромом в США. Стародубцева впервые выиграла матч на уровне WTA
Украинка в трех сетах обыграла Софи Чанг на турнире в Мидленде
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 172) успешно стартовала на турнире серии WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла Софи Чанг (США, WTA 330) за 1 час и 45 минут.
WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала
Софи Чанг (США) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 1:6, 0:6
Это была вторая встреча теннисисток. Юлия выиграла 2-й очный поединок.
Для Стародубцевой эта победа стала первой на турнирах серии WTA. Ранее украинка побеждала исключительно на соревнованиях ITF.
Во 2-м раунде Юлия сыграет против победительницы матча Тейлор Таунсенд – Ралука Джорджана Шербан.
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