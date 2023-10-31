Шансы есть! Украинки еще в борьбе за 2-е место в группе Лиги наций
Но не все уже зависит от них
31 октября состоялись 2 матча 4-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА среди женских команд в группе 3 дивизиона В, где играет сборная Украины.
Украинки, как известно, добились в Ираклионе победы над сборной Греции со счетом 1:0.
В другом матче квартета вничью 1:1 сыграли команды Сербии и Польши.
Таким образом, украинская команда в таблице группы занимает 3-е место, имея 3 очка, но лучшие дополнительные показатели, чем у команды Греции. Лидирует Польша (10 очков), вторая позиция у Сербии (7 пунктов). Напомним, обладатель первого места поднимется в дивизион А, а обладатель второй позиции примет участие в стыковых матчах.
1 декабря украинкам обязательно надо обыгрывать Польшу и надеяться на то, что Сербия не переиграет команду Греции.
Турнирная таблица группы 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА
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