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Саудовская Аравия
31 октября 2023, 21:30 | Обновлено 31 октября 2023, 21:38
401
0

Мане решил спор Аль-Насра и Аль-Иттифака в Кубке Короля

Сенегалец вывел свою команду в 1/4 финала

31 октября 2023, 21:30 | Обновлено 31 октября 2023, 21:38
401
0
Мане решил спор Аль-Насра и Аль-Иттифака в Кубке Короля
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

31 октября состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Короля в Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».

Путевку хозяевам встречи – игрокам «Аль-Насра» - принес гол Садио Мане в дополнительное время. Сенегалец отличился на 107-й минуте.

«Аль-Наср» весь второй тайм играл вдесятером после удаления Талиски. Команда Стивена Джеррарда также завершала матч в меньшинстве, после удаления на 89-й минуте Али Хазази.

Кубок Короля. 1/8 финала

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0 доп.вр.

Гол: Мане, 107.

Аль-Таавон – Аль-Вахда – 2:0

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:2 доп.вр.

Аль-Фейха – Аль-Иттихад – 0:3

Голы: Хамдалла, 5, 87, Бензема, 90+4.

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Источник Sport.ua
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