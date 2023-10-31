Мане решил спор Аль-Насра и Аль-Иттифака в Кубке Короля
Сенегалец вывел свою команду в 1/4 финала
31 октября состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Короля в Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».
Путевку хозяевам встречи – игрокам «Аль-Насра» - принес гол Садио Мане в дополнительное время. Сенегалец отличился на 107-й минуте.
«Аль-Наср» весь второй тайм играл вдесятером после удаления Талиски. Команда Стивена Джеррарда также завершала матч в меньшинстве, после удаления на 89-й минуте Али Хазази.
Кубок Короля. 1/8 финала
Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0 доп.вр.
Гол: Мане, 107.
Аль-Таавон – Аль-Вахда – 2:0
Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:2 доп.вр.
Аль-Фейха – Аль-Иттихад – 0:3
Голы: Хамдалла, 5, 87, Бензема, 90+4.
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