Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Израиля проведет свои следующие домашние матчи в Венгрии
Чемпионат Европы
31 октября 2023, 21:54 |
170
1

Сборная Израиля проведет свои следующие домашние матчи в Венгрии

Международные поединки на территории Израиля сейчас не проводятся

31 октября 2023, 21:54 |
170
1
Сборная Израиля проведет свои следующие домашние матчи в Венгрии
УЕФА

Сборная Израиля проведет два своих ближайших домашних матча в Венгрии. Они состоятся в Фельчуте на стадионе «Панчо Арена».

Речь идет о поединках отбора на Евро-2024 против Швейцарии и Румынии 15 и 18 ноября соответственно. На матче смогут присутствовать зрители. «Панчо Арена» вмещает 3800 зрителей, сколько именно болельщиков можно будет допустить – пока что не известно.

Напомним, 19 октября УЕФА временно запретил проведение матчей под своей эгидой на территории Израиля в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль на данный момент занимает третье место в своей отборочной группе с 11 очками в 6 матчах.

По теме:
Началась продажа билетов на матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
УАФ вновь указала УЕФА не беззаконие представителей россии
В россии подтвердили, что получают деньги от УЕФА
сборная Израиля по футболу УЕФА Евро-2024
Источник Sport5
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: Политика не для меня, меня интересует только президентство
Бокс | 31 октября 2023, 14:03 21
Александр УСИК: Политика не для меня, меня интересует только президентство
Александр УСИК: Политика не для меня, меня интересует только президентство

Украинский боксер рассказал, пойдет ли в политику после завершения карьеры

Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Футбол | 31 октября 2023, 19:15 1
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций

Подопечные Владимира Пятенко добилась первой победы в турнире

6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
Теннис | 31.10.2023, 05:13
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31.10.2023, 09:10
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals
Теннис | 31.10.2023, 01:59
Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals
Суперкамбек с 2:5 и баранка! Свентек закрыла Вондроушову на WTA Finals
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Скоріше за все тому, що у мадярів жорстка політика стосовно мігрантів і мусульманів там менше ніж в інших країнах. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
30.10.2023, 07:00 6
Теннис
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
29.10.2023, 16:22
Теннис
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
30.10.2023, 10:36
Теннис
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 36
Футбол
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
30.10.2023, 07:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем