Сборная Израиля проведет свои следующие домашние матчи в Венгрии

Сборная Израиля проведет два своих ближайших домашних матча в Венгрии. Они состоятся в Фельчуте на стадионе «Панчо Арена».

Речь идет о поединках отбора на Евро-2024 против Швейцарии и Румынии 15 и 18 ноября соответственно. На матче смогут присутствовать зрители. «Панчо Арена» вмещает 3800 зрителей, сколько именно болельщиков можно будет допустить – пока что не известно.

Напомним, 19 октября УЕФА временно запретил проведение матчей под своей эгидой на территории Израиля в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль на данный момент занимает третье место в своей отборочной группе с 11 очками в 6 матчах.