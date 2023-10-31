Стало известно, кто будет обслуживать перенесенный матч Рух – Днепр-1

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил судейскую бригаду на пропущенный матч 5-го тура УПЛ.

Поединок Рух – Днепр-1, который состоится на Арене Львов в среду, 1 ноября в 18:00, в поле будет судить харьковчанин Дмитрий Кривушкин.

Он уже в 13-й раз будет обслуживать матчи с участием спортклубовцев, что станет новым рекордом среди арбитров. В прошлых 12 матчах он не зафиксировал ни одной ничьей, при пяти победах днепрян и семи поражениях.

В этих матчах арбитр показал по 28 желтых карточек днепрянам и их соперникам, дважды удалял игроков СК «Днепр-1» и четыре раза оппонентов, назначил по два пенальти в пользу спортклубовцев и их соперников (все удары были реализованы).

На линии ему будут помогать Семен Шлончак из Черкасс и Андрей Скрипка из Кропивницкого. Четвертый арбитр – Александр Соловьян из Киевской области. Наблюдатель арбитража – Игорь Хиблин из Хмельницкого.

На матче будет работать видеосистема VAR. Арбитр VAR – Юрий Иванов из Донецкой области, ассистент VAR – Руслан Ермоленко из Чернигова, наблюдатель VAR – Михаил Овчар из Калуша. Делегат УАФ – Олег Кучер из Ровно.