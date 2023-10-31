Команда «Днепр-1» 31 октября прибыла во Львов и расположилась в гостинице. После отдыха команда провела тренировку на поле стадиона имени Богдана Маркевича в Винниках. В занятии приняли участие 19 футболистов, которые готовятся к матчу с «Рухом», который состоится 1 ноября.

В игру вернулся капитан команды Александр Сваток, пропустивший матч в Кривом Роге. Из-за небольших проблем со здоровьем дома остались Олег Горин и Владимир Танчик. Продолжает восстановление Евгений Волынец. По-прежнему в лазарете команды находятся Игорь Когут и Максим Третьяков.

Предматчевая тренировка команда провела в хорошем настроении. После разминки футболисты поиграли в квадраты, выполнили упражнения на удержание мяча и провели серию ударов по воротам. Вечером у спортклубовцев – теоретическое занятие и необходимые для каждого медицинские процедуры.

Пропущенный матч 5-го тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» состоится 1 ноября в 18:00 на «Арене Львов». Прямая трансляция – на YouTube-канале УПЛ ТВ, телеканалах Sport 1 и Суспільне Спорт.

Состав Днепра-1 на матч против Руха

Вратари: Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук.

Защитники: Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Александр Каплиенко, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич.

Полузащитники Эмилиано Пурита, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев, Руслан Бабенко, Витино, Валентин Рубчинский.

Форварды Александр Филиппов, Маркос Андре

ВИДЕО. Возвращение капитана. Днепр-1 прибыл во Львов на матч с Рухом