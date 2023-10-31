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Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 20:40 | Обновлено 31 октября 2023, 20:49
723
0

ВИДЕО. Возвращение капитана. Днепр-1 прибыл во Львов на матч с Рухом

Александр Сваток пропустил матч в Кривом Роге, а теперь готов играть

31 октября 2023, 20:40 | Обновлено 31 октября 2023, 20:49
723
0
ВИДЕО. Возвращение капитана. Днепр-1 прибыл во Львов на матч с Рухом
СК Днепр-1. Александр Сваток

Команда «Днепр-1» 31 октября прибыла во Львов и расположилась в гостинице. После отдыха команда провела тренировку на поле стадиона имени Богдана Маркевича в Винниках. В занятии приняли участие 19 футболистов, которые готовятся к матчу с «Рухом», который состоится 1 ноября.

В игру вернулся капитан команды Александр Сваток, пропустивший матч в Кривом Роге. Из-за небольших проблем со здоровьем дома остались Олег Горин и Владимир Танчик. Продолжает восстановление Евгений Волынец. По-прежнему в лазарете команды находятся Игорь Когут и Максим Третьяков.

Предматчевая тренировка команда провела в хорошем настроении. После разминки футболисты поиграли в квадраты, выполнили упражнения на удержание мяча и провели серию ударов по воротам. Вечером у спортклубовцев – теоретическое занятие и необходимые для каждого медицинские процедуры.

Пропущенный матч 5-го тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» состоится 1 ноября в 18:00 на «Арене Львов». Прямая трансляция – на YouTube-канале УПЛ ТВ, телеканалах Sport 1 и Суспільне Спорт.

Состав Днепра-1 на матч против Руха

  • Вратари: Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук.
  • Защитники: Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Сергей Горбунов, Александр Каплиенко, Василий Кравец, Александр Сваток, Евгений Пасич.
  • Полузащитники Эмилиано Пурита, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев, Руслан Бабенко, Витино, Валентин Рубчинский.
  • Форварды Александр Филиппов, Маркос Андре

ВИДЕО. Возвращение капитана. Днепр-1 прибыл во Львов на матч с Рухом

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Источник Sport.ua
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