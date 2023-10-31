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Чемпионат Европы
31 октября 2023, 20:23 | Обновлено 31 октября 2023, 20:37
461
0

Началась продажа билетов на матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

Решающий матч отбора состоится 20 ноября в немецком Леверкузене

31 октября 2023, 20:23 | Обновлено 31 октября 2023, 20:37
461
0
Началась продажа билетов на матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
УАФ

Во вторник, 31 октября, стартовала продажа билетов на квалификационный матч чемпионата Европы 2024 между национальными сборными Украины и Италии. Поединок состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на БайАрене, начало – в 20:45 по местному времени (21:45 – по киевскому времени).

Билеты можно приобрести в несколько этапов.

  • Первый этап: 31 октября на сайте MTicket началась продажа билетов только для украинских болельщиков исключительно за криптовалюту.
  • Второй этап: 2 ноября в 09:00 на сайте MTicket будут добавлены другие способы оплаты, а продажа билетов на игру исключительно для украинских болельщиков будет продолжаться до 7 ноября включительно.
  • Третий этап: С 8 ноября и до дня матча билеты будут в продаже для всех болельщиков (включая украинцев) на платформе BayArena.

Также можно будет купить билеты в VIP-зону. Стоимость билета в VIP-зону составит 290 евро + налоги. Билеты в VIP-зону будут предоставлять доступ в ресторан с едой и напитками.

Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация осуществляется путем проверки IP-адреса, номера мобильного телефона и банковской карты. Приоритет при продаже билетов предоставляется украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, зарегистрированной по украинскому адресу.

Купить билеты можно на сайте MTicket.

Для приобретения билета необходимо:

  • выбрать категорию билета (стоимость билетов стартует от 15 евро);
  • выбрать количество билетов (один болельщик может приобрести до четырех билетов);
  • внести все необходимые корректные данные покупателя латиницей;
  • произвести оплату.

Билеты поступят на указанный заказчиком электронный адрес. Их можно распечатать в формате А4 или загрузить на телефон.

Дети до шести лет включают возможность попасть на матч в сопровождении родителей без билетов и без отдельных мест. Билеты нужно распечатать в хорошем качестве или скачать на телефон для быстрого считывания штрихкода при входе на стадион.

Ворота стадиона будут открыты за два часа до начала матча. УАФ призывает поддержать национальную сборную Украины, надевать сине-желтую одежду и брать с собой разрешенную патриотическую атрибутику.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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