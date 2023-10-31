Луис Суарес может вернуться в сборную Уругвая
Ветерана вызовут на матчи с Аргентиной и Боливией
Легендарный форвард «Гремио» Луис Суарес в ближайшее время может вернуться в сборную Уругвая. По информации журналиста Херемиаса Вернека, «Гремио» был проинформирован о том, что главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса вызовет 36-летнего ветерана на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2026 против Аргентины и Боливии 16 и 21 ноября соответственно.
Суарес не вызывался в сборную Уругвая со времен выступлений на ЧМ-2022 в Катаре. Суммарно на счету форварда 68 голов в 137 матчах за сборную Уругвая.
Ранее сообщалось о том, что в конце года Суарес покинет «Гремио».
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