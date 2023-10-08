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  4. Луис Суарес покинет Гремио. Им интересуется Интер Майами
Бразилия
08 октября 2023, 14:27 |
381
0

Луис Суарес покинет Гремио. Им интересуется Интер Майами

Уругвайский форвард в декабре уйдет из «Гремио»

08 октября 2023, 14:27 |
381
0
Луис Суарес покинет Гремио. Им интересуется Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Легендарный уругвайский форвард Луис Суарес покинет бразильский «Гремио» в декабре текущего года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. Контракт 36-летнего ветерана рассчитан до конца 2024 года, однако он не отработает его до конца.

Где продолжит карьеру Суарес – пока не известно. Однако интерес к нему сохраняет «Интер Майами», где уже выступают экс-партнеры уругвайца по «Барселоне» – Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Суарес выступает за «Гремио» с января текущего года. На его счету 17 голов и 12 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

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Луис Суарес Гремио Интер Майами
Источник Николо Скира
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