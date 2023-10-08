Луис Суарес покинет Гремио. Им интересуется Интер Майами

Легендарный уругвайский форвард Луис Суарес покинет бразильский «Гремио» в декабре текущего года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира. Контракт 36-летнего ветерана рассчитан до конца 2024 года, однако он не отработает его до конца.

Где продолжит карьеру Суарес – пока не известно. Однако интерес к нему сохраняет «Интер Майами», где уже выступают экс-партнеры уругвайца по «Барселоне» – Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Суарес выступает за «Гремио» с января текущего года. На его счету 17 голов и 12 ассистов в 41 матче во всех турнирах.