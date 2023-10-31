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  4. Миколенко – в сборной месяца АПЛ по версии Whoscored
Англия
31 октября 2023, 20:31 | Обновлено 31 октября 2023, 21:57
1305
2

Миколенко – в сборной месяца АПЛ по версии Whoscored

Украинцу удались матчи октября в составе «Эвертона»

31 октября 2023, 20:31 | Обновлено 31 октября 2023, 21:57
1305
2
Миколенко – в сборной месяца АПЛ по версии Whoscored
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную октября месяца Английской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

Украинец во октябре принял участие в трех матчах «ирисок» – победных с «Борнмутом» (3:0) и «Вест Хэмом» (0:1), а также проигранном «Ливерпулю» (0:2).

Напомним, ранее стало известно, что Виталий Миколенко включен в команду недели АПЛ по версии все того же портала Whoscored.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Эвертон символическая сборная WhoScored
Источник WhoScored
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zzg77
Молодець! Так тримати!
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Burevestnik
жодного гравця  із МанСіті - слабенькі виконавці...  
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