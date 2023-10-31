Англия31 октября 2023, 20:31 | Обновлено 31 октября 2023, 21:57
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Миколенко – в сборной месяца АПЛ по версии Whoscored
Украинцу удались матчи октября в составе «Эвертона»
31 октября 2023, 20:31 | Обновлено 31 октября 2023, 21:57
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Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную октября месяца Английской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.
Украинец во октябре принял участие в трех матчах «ирисок» – победных с «Борнмутом» (3:0) и «Вест Хэмом» (0:1), а также проигранном «Ливерпулю» (0:2).
Напомним, ранее стало известно, что Виталий Миколенко включен в команду недели АПЛ по версии все того же портала Whoscored.
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