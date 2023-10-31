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Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 19:43 |
514
1

До нового года болельщики на стадионы Украины не вернутся

Функционеры не хотят рисковать безопасностью

31 октября 2023, 19:43 |
514
1
До нового года болельщики на стадионы Украины не вернутся

Как стало известно Sport.ua, соперничество в чемпионатах под эгидой УПЛ и ПФЛ по футболу в ближайшее время пройдет без зрителей.

По информации нашего источника, хотя уже были обращения заинтересованных организаций в профильное Министерство с просьбой определиться, сколько болельщиков при военном положении могут присутствовать на календарном поединке в случае гарантии безопасности, никто из функционеров решил не брать на себя ответственность. Сейчас этот вопрос закрыт и обсуждаться в ближайшее время уже не будет.

Правда, некоторые клубы, несмотря на запрет, позволяют небольшим группам болельщиков посещать календарные поединки. Их не останавливают даже штрафные санкции.

Напомним, что ранее первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал, что матч отбора на Евро-2024 Украина – Италия пройдет без каких-либо дисциплинарных ограничений УЕФА.

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Источник Sport.ua
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adidas777
Усі заходи в країні проводяться, концерти на повну котушку.А на футбол в обмеженій кількості не можна!Ідіотизм!
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