До нового года болельщики на стадионы Украины не вернутся
Функционеры не хотят рисковать безопасностью
Как стало известно Sport.ua, соперничество в чемпионатах под эгидой УПЛ и ПФЛ по футболу в ближайшее время пройдет без зрителей.
По информации нашего источника, хотя уже были обращения заинтересованных организаций в профильное Министерство с просьбой определиться, сколько болельщиков при военном положении могут присутствовать на календарном поединке в случае гарантии безопасности, никто из функционеров решил не брать на себя ответственность. Сейчас этот вопрос закрыт и обсуждаться в ближайшее время уже не будет.
Правда, некоторые клубы, несмотря на запрет, позволяют небольшим группам болельщиков посещать календарные поединки. Их не останавливают даже штрафные санкции.
Напомним, что ранее первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал, что матч отбора на Евро-2024 Украина – Италия пройдет без каких-либо дисциплинарных ограничений УЕФА.
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