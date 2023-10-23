Матч Украина – Италия пройдет без дисциплинарных ограничений УЕФА

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал, что матч отбора на Евро-2024 Украина – Италия пройдет без дисциплинарных ограничений УЕФА.

«Действительно, УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков на матчах сборной Украины с командами Англии и Италии, состоявшихся в сентябре в рамках отбора Евро-2024.

Но поскольку подача апелляции на решение дисциплинарного органа УЕФА не останавливает автоматически выполнение такого решения, то наказание за поведение украинских болельщиков в сентябрьских поединках в части частичного закрытия трибун на ближайший домашний матч (5 000 мест) и запрет на продажу билетов в гостевой сектор были применены к УАФ в октябрьских поединках против Северной Македонии и Мальты соответственно.

В то же время апелляционная жалоба УАФ была частично удовлетворена апелляционным органом УЕФА. Таким образом, по поводу нашего матча с Италией в ноябре не предусмотрено никаких дисциплинарных ограничений УЕФА. Сам матч, напомню, пройдет в немецком Леверкузене. В ближайшее время будут открыты продажи билетов на этот поединок. Поэтому приглашаю всех болельщиков сборной Украины поддержать команду Сергея Реброва в ключевом матче отбора Евро-2024», – сказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Матч сборных Украины и Италии состоится 20 ноября, начало запланировано в 21:45 по Киеву.