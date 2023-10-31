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Италия
31 октября 2023, 19:33 | Обновлено 31 октября 2023, 19:36
622
0

Интер включился в борьбу за ключевого хавбека Наполи

«Нерадзурри» также заинтересованы в Пётре Зелиньски

31 октября 2023, 19:33 | Обновлено 31 октября 2023, 19:36
622
0
Интер включился в борьбу за ключевого хавбека Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

Миланский «Интер» включился в борьбу за основного полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньски. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Зелиньски с «Наполи» истекает летом 2024 года, «Интер» хочет подписать 29-летнего поляка свободным агентом. Такое же планы у еще двух грандов итальянского футбола – «Милана» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 3 гола и 3 ассиста в 13 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Он выступает за чемпионов Италии с лета 2016 года, минувшим летом отказался от перехода в Саудовскую Аравию.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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