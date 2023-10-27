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  4. Милан и Ювентус нацелились на ключевого хавбека Наполи
Италия
27 октября 2023, 18:29 |
1062
0

Милан и Ювентус нацелились на ключевого хавбека Наполи

Пётр Зелиньски летом станет свободным агентом

27 октября 2023, 18:29 |
1062
0
Милан и Ювентус нацелились на ключевого хавбека Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

«Милан» и «Ювентус» проявляют интерес к ключевому полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Зелиньски с «Наполи» истекает в конце нынешнего сезона. Несмотря на желание самого 29-летнего поляка продлить контракт с «Наполи», «Милан» и «Ювентус» надеются переманить его у чемпионов Италии.

Зелиньски выступает за «Наполи» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 12 матчах во всех турнирах.

Минувшим летом Зелиньски был близок к переходу в Саудовскую Аравию.

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Петр Зелиньски Наполи Милан Ювентус трансферы трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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