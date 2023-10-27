Милан и Ювентус нацелились на ключевого хавбека Наполи

«Милан» и «Ювентус» проявляют интерес к ключевому полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт Зелиньски с «Наполи» истекает в конце нынешнего сезона. Несмотря на желание самого 29-летнего поляка продлить контракт с «Наполи», «Милан» и «Ювентус» надеются переманить его у чемпионов Италии.

Зелиньски выступает за «Наполи» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 12 матчах во всех турнирах.

Минувшим летом Зелиньски был близок к переходу в Саудовскую Аравию.