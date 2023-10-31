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  4. Подрез дала бой первой сеяной на 60-тысячнике ITF во Франции
ITF
31 октября 2023, 19:03 | Обновлено 31 октября 2023, 19:04
233
0

Подрез дала бой первой сеяной на 60-тысячнике ITF во Франции

Вероника впервые сыграла на таком уровне и против такой соперницы

31 октября 2023, 19:03 | Обновлено 31 октября 2023, 19:04
233
0
Подрез дала бой первой сеяной на 60-тысячнике ITF во Франции
ITF. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез, которая занимает место в десятой сотне мирового рейтинга, впервые выступила в основной сетке турнира ITF W60.

В первом круге соревнований в Нанте 16-летняя украинка проиграла первой сеяной Осеан Доден из Франции (№110 WTA).

Нант. Первый круг
Вероника Подрез (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 6:7(5), 3:6

Отметим, что Подрез на этом турнире стартовала в квалификации, а до этого выиграла титул на турнире ITF W25+H в Шербур-ан-Котантен.

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Вероника Подрез выиграла самый крупный титул в карьере
16-летняя украинка выиграла 5 матчей и дошла до полуфинала во Франции
Вероника Подрез ITF Нант Осеан Доден
Источник Sport.ua
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