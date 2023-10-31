Окончательная судьба ФК Васт решится 5 ноября

26 октября на своем заседании КДК УАФ исключила ФК «Васт» из состава участников текущего чемпионата Украины среди команд Второй лиги за повторную неявку на календарный матч без уважительных причин.

Однако в комментарии Sport.ua президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что еще рано утверждать, что николаевцы окончательно сошли с дистанции. Ведь согласно Регламенту у них есть десять дней на подачу апелляции. Если же этим шансом спастись «Васт» не воспользуется, то только тогда можно будет заявить, что он снят с розыгрыша.

Пока что в активе николаевцев четыре очка и они занимают 14-е место.

Напомним, что 21 октября «Васт» официально сообщил о снятии с чемпионата.