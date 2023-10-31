Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич не считаю, что Золотой мяч-2023 должен был выиграть Лионель Месси:

«Я не думаю, что Месси заслуживал получить Золотой мяч в этом году, хотя он сильнейший игрок в истории футбола. Выигрыш чемпионата мира – это единственное, что можно отметить у Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь «Золотых мячей», куда ему восьмой? Это не целесообразно.

Мой фаворит – Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе. Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий «Золотой мяч». Он – уникальный футболист, я давно таких не видел».