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31 октября 2023, 18:41 |
613
6

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч»

Тренер «Карпат» – о Золотом мяче-2023

31 октября 2023, 18:41 |
613
6
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич не считаю, что Золотой мяч-2023 должен был выиграть Лионель Месси:

«Я не думаю, что Месси заслуживал получить Золотой мяч в этом году, хотя он сильнейший игрок в истории футбола. Выигрыш чемпионата мира – это единственное, что можно отметить у Месси в прошлом сезоне. У него уже есть семь «Золотых мячей», куда ему восьмой? Это не целесообразно.

Мой фаворит – Холанд. Он набил кучу голов в прошлом сезоне и выиграл требл. Вторым поставлю Мбаппе. Также мне сегодня импонирует Беллингем, он очень молод, но является топ-игроком. Думаю, Беллингем будет претендовать на следующий «Золотой мяч». Он – уникальный футболист, я давно таких не видел».

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Мирон Маркевич Золотой мяч Лионель Месси Эрлинг Холанд Джуд Беллингем
Источник Украинский футбол
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Перець
Мирон краще іноді промовчати
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Бензар Євген
Дивна логіка що багато є у Мессі ЗМ то вже досить? Це якби якийсь атлет на Олімпійських іграх виграє і виграє в усіх дисциплінах золото то потрібно б було його здвинути у сторону бо занадто вже він такий чемпіоністий, потрібно ж і іншим золото отримувати. Так? 
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-1
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romario1501
49 голів і 30 асистів за 65 матчів . Чемпіон Світу , чемпіон Франції , Суперкубок Франції . Цього мало ??? З своїми Карпатами спочатку розберись .
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-1
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