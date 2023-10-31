Известно условие. Милан может уволить Пиоли по ходу сезона
Это случится, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
Руководство «Милана» рассматривает возможность увольнения с поста главного тренера команды Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Это случится, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас команда идет четвертой в группе F с 2 очками в 3 матчах.
Позиции Пиоли в последнее время резко пошатнулись не только из-за результатов, но также из-за большого количества травм, причиной которых могли стать просчеты в тренировочном процессе, а также ухудшение микроклимата внутри команды, хотя хорошая атмосфера в команде всегда считалась одним из главным достижений Пиоли. Не далее как в воскресенье в матче против «Наполи» Оливье Жиру и Рафаэл Леау не скрывали своего недовольства из-за того, что были заменены.
Ранее сообщалось о том, что заменить Пиоли может Игор Тудор.
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