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Италия
31 октября 2023, 17:28 | Обновлено 31 октября 2023, 17:51
459
0

Известно условие. Милан может уволить Пиоли по ходу сезона

Это случится, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

31 октября 2023, 17:28 | Обновлено 31 октября 2023, 17:51
459
0
Известно условие. Милан может уволить Пиоли по ходу сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Руководство «Милана» рассматривает возможность увольнения с поста главного тренера команды Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это случится, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас команда идет четвертой в группе F с 2 очками в 3 матчах.

Позиции Пиоли в последнее время резко пошатнулись не только из-за результатов, но также из-за большого количества травм, причиной которых могли стать просчеты в тренировочном процессе, а также ухудшение микроклимата внутри команды, хотя хорошая атмосфера в команде всегда считалась одним из главным достижений Пиоли. Не далее как в воскресенье в матче против «Наполи» Оливье Жиру и Рафаэл Леау не скрывали своего недовольства из-за того, что были заменены.

Ранее сообщалось о том, что заменить Пиоли может Игор Тудор.

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Стефано Пиоли Милан отставка Лига чемпионов
Источник La Repubblica
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