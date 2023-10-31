ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?

Заместитель главного редактора испанской газеты AS Томас Родеро в своем Instagram высмеял факт того, что звездный аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси получил 8-й Золотой мяч вчера, 30 октября, в Париже.

«Привет, друзья. Произошло то, о чем мы знали: они снова вручили Месси еще один «Золотой мяч». Он ушел заканчивать карьеру в Майами, хотя уже выглядел так в «ПСЖ», готовясь к чемпионату мира.

Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с шестью пенальти. Чемпионат мира был десять месяцев назад, в ноябре.

У Месси восемь «Золотых мячей», а должно было быть пять. У него есть «Золотой мяч» Иньесты / Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром», – заявил Ронсеро в видео.

Португальская звезда саудовского «Аль-Насра» и вечный конкурент Месси Криштиану Роналду оставил лайк под публикацией Ронсеро.

Также КриРо оставил 4 смеющихся эмодзи в комментариях.

Именно Роналду является вторым по количеству полученных Золотых мячей после Месси, у которого их теперь 8. На счету Роналду 5 самых престижных индивидуальных наград от France Football (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).