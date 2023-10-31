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31 октября 2023, 17:30 |
4201
10

ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?

Заместитель главного редактора AS Томас Ронсеро высмеял награждение Лео

31 октября 2023, 17:30 |
4201
10
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
Instagram

Заместитель главного редактора испанской газеты AS Томас Родеро в своем Instagram высмеял факт того, что звездный аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси получил 8-й Золотой мяч вчера, 30 октября, в Париже.

«Привет, друзья. Произошло то, о чем мы знали: они снова вручили Месси еще один «Золотой мяч». Он ушел заканчивать карьеру в Майами, хотя уже выглядел так в «ПСЖ», готовясь к чемпионату мира.

Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с шестью пенальти. Чемпионат мира был десять месяцев назад, в ноябре.

У Месси восемь «Золотых мячей», а должно было быть пять. У него есть «Золотой мяч» Иньесты / Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром», – заявил Ронсеро в видео.

Португальская звезда саудовского «Аль-Насра» и вечный конкурент Месси Криштиану Роналду оставил лайк под публикацией Ронсеро.

Также КриРо оставил 4 смеющихся эмодзи в комментариях.

Именно Роналду является вторым по количеству полученных Золотых мячей после Месси, у которого их теперь 8. На счету Роналду 5 самых престижных индивидуальных наград от France Football (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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видео фото Криштиану Роналду Лионель Месси Золотой мяч Интер Майами
Источник Instagram
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Комментарии 10
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GloryUkraine
У Роналду це нервове. Емоційна заздрість. 
А Родеро завжди був і є проти Мессі, то й не дивно.
До речі, Мессі виразив співчуття та підтримку Ізраїлю, а Роналду - Палестині.
От такі таргани в голові Христі.
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+3
Алекс 19
Люди уже не знают какм местом привязать роналду в клнфликт .Роналду ничего не писал а просто лайкнул ну и что .есть люди везде лайкают 
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+1
Бензар Євген
Радує те що більшість людей розуміють справедливість нагороди Мессі і таких як оці хлопці явно меншість.
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0
vitaha33
2 титули в Мессі, це як мінімум, не заслужено. Титул, який забрали в Левандовскі, Мессі і в 5-ку не мав попадати. Також титул, коли не дали Іньєсті. Цей якраз логічно, адже виграв ЧС, хоча Холанда шкода
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0
valerafan1
Коментар тут один: Собака лає, а караван іде. Співчуваю вам, лузери, які мінусують фанатів кращого футболіста планети. Співчуваю і Роналду, і Ронсеро.
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0
Maxcrimea10
Одне не розумiюче нiчого в футболi написало, iнше лайкнуло. 21 сторiччя)
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-1
Cruyff
Томас Ронсеро, ти блять навіть ще не редактор.
Станеш редактором, повертайся, будеш принаймні хоч щось з себе представляти.
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-2
fifa2020
Істеричний сміх крістінки, яка і 5 мячів не заслужила) А Чемпіоном Світу їй вже ніколи не стати - нехай йде поплаче))
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-4
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OKs100
Понимает, что эта награда должна была быть его.
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-10
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